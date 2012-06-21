В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740). В інших регіонах ситуація така:

Вінницька область - 640 щеплень;

Волинська область - 370 щеплень;

Дніпропетровська область - 1290 щеплень;

Донецька область - 580 щеплень;

Житомирська область - 700 щеплень;

Закарпатська - 440 щеплень;

Запорізька область - 670 щеплень;

Івано-Франківська область - 415 щеплень;

Київська область - 550 щеплень;

Кіровоградська область - 420 щеплень;

Луганська область - 330 щеплень;

Львівська область - 728 щеплень;

Миколаївська область - 330 щеплень;

Одеська область - 310 щеплень;

Полтавська область - 840 щеплень;

Рівненська область - 520 щеплень;

Сумська область - 540 щеплень;

Тернопільська область - 440 щеплень;

Харківська область - 380 щеплень;

Херсонська область - 350 щеплень;

Хмельницька область - 430 щеплень;

Черкаська область - 800 щеплень;

Чернівецька область - 380 щеплень;

Чернігівська область - 240 щеплень

Вакцинація вчора проводилася 152 мобільним бригадами та 656 пунктами щеплення. В лист очікування вакцинації вже записалися 371 406 осіб.