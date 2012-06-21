В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740). В інших регіонах ситуація така:
Вінницька область - 640 щеплень;
Волинська область - 370 щеплень;
Дніпропетровська область - 1290 щеплень;
Донецька область - 580 щеплень;
Житомирська область - 700 щеплень;
Закарпатська - 440 щеплень;
Запорізька область - 670 щеплень;
Івано-Франківська область - 415 щеплень;
Київська область - 550 щеплень;
Кіровоградська область - 420 щеплень;
Луганська область - 330 щеплень;
Львівська область - 728 щеплень;
Миколаївська область - 330 щеплень;
Одеська область - 310 щеплень;
Полтавська область - 840 щеплень;
Рівненська область - 520 щеплень;
Сумська область - 540 щеплень;
Тернопільська область - 440 щеплень;
Харківська область - 380 щеплень;
Херсонська область - 350 щеплень;
Хмельницька область - 430 щеплень;
Черкаська область - 800 щеплень;
Чернівецька область - 380 щеплень;
Чернігівська область - 240 щеплень
Вакцинація вчора проводилася 152 мобільним бригадами та 656 пунктами щеплення. В лист очікування вакцинації вже записалися 371 406 осіб.