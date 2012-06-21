Як передає кореспондент Укрінформу, про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Загальна допомога по безробіттю склала 15,8 млрд грн. Виплати відбуваються ритмічно. Через центр зайнятості працевлаштовано понад 600 тисяч людей", - зазначив Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня 2020 року, коли розпочався карантин, і до кінця листопада було виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу уряд виділив із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги по частковому безробіттю, з яких було профінансовано 2,5 млрд грн.

У зв’язку зі збільшенням із 1 грудня 2020 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс до 9 080 грн на місяць, а мінімальний залишився без змін.