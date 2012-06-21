Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Коливання спалахів нових захворювань на ковід змушує задіювати всі наявні резерви в боротьбі з розповсюдженням інфекції та лікуванні недужих мешканців Харківщини. Після різкого спаду кількості виявлених інфікованих, враз по раз з’являються нові спалахи розповсюдження пандемії. Ось і позавчора в області підтверджено 545 нових випадків. Тому паралельно з нарощенням ліжко-місць для ковідних хворих в області активно закупляються кисневі концентратори та прокладаються кисневі траси, перепрофілюються нові медзаклади для госпіталізації пацієнтів з GOVID-19, надається підтримка медперсоналу.

Станом на 16 грудня в області зареєстровано 63 112 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 47807 осіб одужали, 931 людина померла.

Як розповів на брифінгу заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Тарас Пастух, наразі, у лікарнях області ковідними хворими зайнято 40% ліжок, а на стаціонарному лікуванні в опорних закладах регіону перебуває 1682 пацієнти.

За його словами вже буквально на днях хворих на коронавірус почне приймати ще один заклад — обласний госпіталь ветеранів, який уклав договори з НСЗУ і де вже здійснюється розведення кисню в палати та невдовзі прибудуть ємності для кисню.

«Централізована система та концентратори на 100% забезпечать киснем ліжка, які виділені в госпіталі для надання допомоги хворим на COVID-19», — зазначив заступник голови ХОДА.

Також, за його словами, для запобігання критичних ситуацій через аварійне вимкнення електроживлення в медзакладах, область, перерозподіливши кошти, закупить 17 дизельних станцій, для забезпечення альтернативного енергопостачання всіх лікарень.

Окрім того, щоб підтримати медичних працівників, ХОДА докладає зусиль для забезпечення лікарів, медсестер, нянь, грошовою допомогою. Нині вже близько восьми сотень медиків її отримали з коштів обласного бюджету і невдовзі ще 300 таких заяв буде також задоволено.

Тарас Пастух зазначив, що готується проєкт рішення на сесію Харківської обласної ради про виділення додатково 11 мільйонів гривень для виплат медикам, які захворіли на COVID-19.