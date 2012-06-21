Як повідомили в Сервісному центрі МВС, на Луганщині електрокари тільки починають набувати популярності: з початку 2018 року в області зареєстрували три електромобіля. За весь минулий рік таких авто було шість.
Звичайно, це набагато менше, ніж в інших регіонах країни. Лідером за кількістю електрокарів є Київ з областю – майже 30% ринку. Далі йде Харків – 20% від поставлених електрокарів, Одеса – 18%, Дніпро – 6%. Нині українськими дорогами їздять 793 електромобіля, а найпопулярнішою моделлю є Nissan Leaf.
І хоч на жаль, сьогодні в Україні мало електростанцій для «дозаправки» новітніх машин та й вартість батареї – велика, але, як повідомляють фахівці, більшає кількість автомобілістів, які віддають перевагу електрокарам через дешеву заправку (економні авто споживають в середньому 10 кВт на 100 км.), простий сервіс та екологію.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»