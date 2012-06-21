Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Згідно з новим епідеміологічним зонуванням з понеділка 28 вересня Полтавщина опиниться у «жовтій» зоні адаптивного карантину. До цього область перебувала у «зеленій» карантинній зоні.

Поширенню на благословенній полтавській землі коронавірусу можна пояснити тим, що більшість місцевих жителів не дотримуються карантинних санітарно-епідеміологічних вимог і не носить захисних масок. У День Полтави, 23 вересня, біля новозведеної будівлі майбутнього ЦНАПу із скла й металу, що того вечора сяяла, наче новорічна гірлянда, й на Театральній площі, зібралися тисячі містян, заражаючи одне одного. Потім вся ця людська маса контактувала в міському громадському транспорті. Й таких прикладів легковажної поведінки земляків достатньо.

Крім Полтави, до жовтої зони потрапили також сім районів області й місто Миргород.

Епідеміологи застерігають, що зважаючи на те, якими темпами на Полтавщині зростає захворюваність, вона може незабаром опинитися у «помаранчевій» зоні адаптивного карантину.

Відповідно до ухвали спеціальної державної комісії, в області з 28 вересня заборонять відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.