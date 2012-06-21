Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2018 року становила 42322,0 тис. осіб. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Упродовж січня–березня 2018 року чисельність населення зменшилася на 64,4 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 55 живонароджених.
Нагадаємо, що за інформацією Держстату, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2018 року становила 42386,4 тис. осіб.
Упродовж 2017 року чисельність населення зменшилася на 198,1 тис. осіб.
На 100 померлих у минулому році перепадало 63 живонароджені.
Якою буде чисельність населення України до 2020 року, як нещодавно зазначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Елла Лібанова, залежить від ситуації на Донбасі. «І це ключове питання. Частина людей саме через події на Донбасі виїжджає за кордон. Тобто не через економічні складнощі», — зазначила науковець.
Також нагадаємо, що на 2020 рік в Україні заплановано перепис населення, а 18 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу комісію, яка буде координувати дії місцевої влади та уряду.