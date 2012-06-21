Четвертий рік поспіль травнь стає найспекотнішим за 140 років, повідомляється в доповіді Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).
«Перевищення глобальної температури поверхні суші і океану від середнього показника за 140 років спостережень в травні 2019 року стало четвертим за величиною», – сказано в доповіді.
Як уточнюють метеорологи, четвертий рік поспіль травень б'є історичні рекорди зі спеки. Середня температура поверхні суші і океану в 2019 році була на 1,53 градуса вищою за середню. Найбільш спекотним видався травень 2016 року, коли температура стала вищою за середню на 1,67 градуса.
Найбільше відхилення – в 7,2 градуса – було зафіксовано в північній частині Канади й Антарктиці. Найспекотнішим в 2019 році травень був на Гаваях.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»