За минулу добу у Франції кількість підтверджених випадків зараження новим типом коронавірусу склало 11 395. Про це повідомило санітарно-медичне агентство Sante publique France при Міністерстві охорони здоров'я республіки.

Відзначається також, що було зафіксовано найнижчий за весь грудень показник інфікованих – близько трьох тисяч, а в минулої неділі цей показник досяг майже дев'яти тисяч осіб. Всього з початку пандемії у Франції коронавірусом заразилися 2 мільйона 574 тисячі 041 осіб.

Фахівці відзначають високий рівень летальності від наслідків захворювання. Згідно зі статистикою влади, за останні сім днів у лікарні республіки з симптомами захворювання COVID-19 надійшли майже 7,5 тисячі осіб. Трохи більше тисячі з них були спрямовані в реанімаційні відділення. У 100 департаментах країни залишається важкою епідеміологічна ситуація. Найбільш тривожна обстановка склалася в регіонах Гранд-Ест, Бургундія – Франш-Конте і Овернь – РОНА- Альпи.

Нагадаємо, що з середини грудня у Франції діє комендантська година, який прийшов на зміну режиму самоізоляції, введеному в кінці жовтня в зв'язку з ростом кількості випадків зараження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»