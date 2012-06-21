Депутати Київради затвердили положення про комплексну систему відеоспостереження в столиці. Система має забезпечувати безпеку дітей, учнів та студентів у навчальних закладах. Відео- спостереження буде вестися не лише в публічних місцях – у парках, на вулицях, на кладовищах та об’єктах міської інфраструктури, а й на території органів міської влади, медичних і навчальних закладів.
Отримані із засобів відеофіксації дані зберігатимуться у системі 30 календарних днів, а потім автоматично знищуватимуться. Очікується, що відеоспостереження запобігатиме дорожньо-транспортним пригодам і надзвичайним ситуаціям, забезпечуватиме публічну безпеку і порядок на вулицях та в громадських місцях. Адміністратором системи відеоспостереження є КП Інформатика.