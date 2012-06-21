За минулий тиждень на COVID-19 захворіло 60 748 осіб, що на 6 тисяч більше, ніж позаминулого тижня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулий тиждень було виявлено 60 748 нових випадків захворюваності на COVID-19, це більше майже на 6 тисяч у порівнянні з позаминулим тижнем. ...Минулого тижня було госпіталізовно 22 514 людей, на відміну від позаминулого, коли було майже близько 21 тис. госпіталізацій. Рівень госпталізацій зростає”, – сказав Степанов.

За тиждень, за даними МОЗ, було поведено 395 тисяч тестувань методм ПЛР та експрес-тестами. За словами міністра, це два основні види тестування для встановлення діагнозу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 9 642 випадки зараження коронавірусом, водночас одужали 6202 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 477 190 осіб, одужало 1 232 209 осіб, летальних випадків зареєстровано 28 697.