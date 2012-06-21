В Україні за минулу добу, 30 березня, зареєстрували 11 226 нових випадків COVID-19. Померли 407 осіб, одужали 6 405.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників", - зазначив він.
За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 5 558 осіб; летальних випадків – 407; одужало – 6 405 осіб; здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;
Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;
Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;
Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;
Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;
Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;
Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;
Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;
Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;
Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;
Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;
Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;
Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;
Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;
Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;
Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;
Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;
Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;
Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;
Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;
Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;
Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;
Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.