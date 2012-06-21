У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 743 особи, за добу виявлено 57 нових випадків.

Як передає Укрінформу, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 27 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 743 особи... За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 113 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 14 588 осіб, летальних випадків зареєстровано 41.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу 3776.