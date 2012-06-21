У Києві за минулу добу підтвердили 1673 випадки захворювання на COVID-19. Загалом виявлених випадків у столиці - 188 869.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
Так, серед тих, хто захворіли, 936 жінок від 18 до 91 року, 661 чоловіків від 18 до 92 років, 38 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Також зафіксовано 44 летальних випадки від вірусу (загалом 4341).
За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізовано 152 хворих на коронавірус. 118 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 1305 осіб подолали коронавірус (загалом 117 803).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (267), Солом’янському і Шевченківському (по 240) та в Деснянському (235)", - додав Кличко.
Як повідомлялося, 20 квітня кількість киян, які захворіли на COVID-19,зросла на 965 осіб.