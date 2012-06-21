В Україні станом на 30 березня лабораторно підтвердили 1 662 942 випадки COVID-19, із них за добу – 10 533.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
«10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників», – йдеться у повідомленні.
За словами міністра, за минулу добу госпіталізовано 2 597 осіб, летальних випадків – 286, одужало 3 576 осіб, здійснено 96 947 тестувань (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях", – додав він.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 662 942 особи, одужали 1 307 076 осіб, летальних випадків – 32 418, проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.