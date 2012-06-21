В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 14 277 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 18 964 людини, померли 434 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 728 осіб; летальних випадків - 434; видужали - 18 964 людини", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Днем раніше, 22 квітня, повідомлялося про 16 235 нових випадків інфікування, 21 квітня було зафіксовано 12 162 нових випадки інфікування COVID-19, 20 квітня - 8 940 нових випадків інфікування COVID-19, 19 квітня повідомлялося про 6 506 нових випадків COVID-19 за добу, 18 квітня фіксували 10 282 нових випадки інфікування COVID-19, 17 квітня було зафіксовано 14 984 нових випадки інфікування COVID-19, 16 квітня повідомлялося про 17 479 нових хворих в Україні.

Кількість інфікованих із початку пандемії на ранок п'ятниці становить 2 004 630 осіб, 41 700 пацієнтів померли, 1 552 267 осіб одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 296), м. Києві (1 269), Харківській (1137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За добу 22 квітня 2021 року в Україні щеплено 16 169 осіб, 508 046 людей щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).