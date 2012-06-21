В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 8 346 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали 2 875 людей, померли 178 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дітей і 140 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 129 осіб; летальних випадків - 178; одужали 2 875 людини", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

Днем раніше, 28 березня, було зафіксовано 11 932 нові випадки інфікування COVID-19, 27 березня фіксували 17 424 нові випадки інфікування, 26 березня повідомлялося про рекордні від початку пандемії 18 132 нові випадки інфікування, 25 березня повідомлялося про 16 669 нових випадків COVID-19, 24 березня міністр повідомляв про 14 174 нові випадки інфікування COVID-19, 23 березня - про 11 476 нових хворих, 22 березня повідомлялося про 7 893 нові випадки коронавірусної інфекції, 21 березня - про 11 145 нових хворих на COVID-19, 20 березня повідомлялося про 15 292 нових випадків коронавірусної хвороби.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок понеділка становить 1 652 409 людей, 32 132 пацієнти померли, 1 303 500 людей одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) і Житомирській (567) областях.