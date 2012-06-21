В Україні за минулу добу, 21 квітня, зареєстрували 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків – 470.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників", – зазначив він.
За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 3 904 особи; летальних випадків – 470; одужало – 18 831 особа;
здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 990 353 особи; одужало – 1 533 303 особи; летальних випадків – 41 266; проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Як повідомив Степанов, за добу 21 квітня вакцинувалися 14 044 людини. 491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилося 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.
Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 482 391 людина.
Як повідомляв Укрінформ, попередньої доби в Україні було зафіксовано 12 162 нових випадки COVID-19 Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.