В Україні вже третій рік поспіль діє вільний ринок електроенергії для промислових споживачів, компаній та підприємств. Отже, кожне з них має право обирати з-поміж великого переліку того постачальника електроенергії, який буде йому до вподоби. Однак на практиці буває, що правильно обрати компанію-постачальника електрики непросто. Тому для підприємств і компаній, які лише збираються це зробити, стануть у пригоді поради «Урядового кур’єра».