Глава адміністрації Білого дому Рональд Кляйн повідомив у Твіттері, що за один день 13 березня в США зробили 2,98 мільйона щеплень. За його словами, «це більше, ніж зробила будь-яка країна у будь-який день цієї кризи, це світовий рекорд».

Таке повідомлення Кляйн написав у відповідь на коментар американського журналіста, який засумнівався у звітах влади, вважаючи, що цифри завищені через одноразове внесення статистичних даних. Американські ЗМІ з посиланням на дані Центру з контролю за захворюваннями повідомили, що в США вакциновано вже понад 46 мільйонів осіб.

До кінця липня президент США Джо Байден пообіцяв забезпечити країну понад 600 мільйонами доз вакцин. Цього має вистачити для всіх американців. Рубіж у 400 мільйонів доз Байден пообіцяв перейти в травні.

За словами головного радника президента США з питань медицини Ентоні Фаучі, він сподівається на поступове послаблення обмежувальних заходів, введених через поширення пандемії коронавірусу, протягом 2021 року. Однак до нормального життя країна повернеться лише в березні 2022 року.

Нині США знаходяться на першому місці як за кількістю тих, що заразилися, так і за кількістю померлих від коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»