Доходи місцевих бюджетів України за перше півріччя 2018 року зросли на 23,8% або на 20,7 млрд гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Таким чином, загальний обсяг власних доходів на місцях склав 107,7 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
За його словами, місцеві бюджети отримали податку на доходи фізичних осіб – 63,3 млрд грн, що більше від надходжень за січень-червень минулого року на 13,6 млрд грн (+27,3%), плати за землю – 12,6 млрд грн (+2,3%), єдиного податку – 13,2 млрд грн (+28,4%).
Зростання місцевих бюджетів порівняно з аналогічним періодом минулого року, відбулося у всіх регіонах України: від 223,2 млн грн — у Чернівецькій області, до 1,6 млрд — у Харківській. Бюджет міста Києва зріс на 3,3 млрд гривень.
Найвищі темпи зростання доходів відносно минулого року зафіксовано у Полтавській (+29,9%), Донецькій (+28,0%), Тернопільській (+26,9%) областях.
По надходженнях від ПДФО найвищі темпи зростання зафіксовано у Вінницькій (+31,1%), Хмельницькій (+30%), Житомирській (29,7%) областях.
По надходженнях від плати за землю найкращі результати у Сумській (+13,3%), Тернопільській (+13,3%), Луганській (+12,7%) областях.
Станом на 1 червня 2018 року залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів на рахунках казначейства склали 40,9 млрд грн, на депозитних рахунках – 9,7 млрд грн.