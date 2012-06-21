43% українців повністю підтримують ідею про вступ України до НАТО. 12% виступають проти, 7% - скоріше не підтримують, а ще 12% не мають з цього питання однозначної думки.

21% респондентів зазначив, що, найімовірніше, підтримує ідею приєднання України до Альянсу, свідчать дані опитування щодо ставлення суспільства до ескалації конфлікту на Донбасі, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью імідж маркетинг груп".

7% опитаних повністю впевнені в тому, що Україна вступить до НАТО протягом найближчого року, 28% вважають, що вступ можливий, а ще 37% - що вступ можливий, але не в найближчі роки. При цьому 14% вважають, що вступ до НАТО малоймовірний, а ще 14% узагалі не вірять у вступ до альянсу.

В опитуванні взяли участь 1148 респондентів. Вибірка репрезентує населення України старше 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,5%.