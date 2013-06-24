Якщо в березні було імпортовано 58,8 тис. тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу, то в серпні - 709,5 тис. тонн.

Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Після ударів рф по паливній інфраструктурі України ми критично залежні від імпорту нафтопродуктів. Саме тому Уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами до України, забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах, передбачили компенсацію збитків через воєнні дії, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне.

Ще на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, аби дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. Все це в комплексі дало можливість наростити обсяги імпорту в 12 разів», - заявила Юлія Свириденко.

В березні Україна імпортувала 58,8 тис. тонн пального.

В травні – 380,8 тис. тонн.

В серпні - 709,5 тис. тонн.

«Якщо в березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис. тонн дизпалива, то в серпні – 4,2 тис. та 16,9 тис. тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання. За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис. тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту», - проінформувала Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України.

Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.

«Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. Отже досить швидко ми змогли кардинально змінити вектор імпорту нафтопродуктів таким чином, аби отримувати його в достатній кількості для покриття усіх наших потреб», - заявила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Україна отримала 25 тисяч тонн бензину з польського резерву у вигляді гуманітарної допомоги.