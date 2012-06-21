Кількість нових випадків коронавирусної інфекції в світі за минулий тиждень зросла майже на 4 мільйони. Про це повідомила в середу, 2 грудня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно з даними ВООЗ, з 23 по 29 листопада в світі було зареєстровано 3 935 330 випадків інфікування і 69 916 смертей. При цьому зростання кількості нових випадків зараження тижнем раніше був вище – 4 060 891.

Кількість померлих пацієнтів з початку пандемії перевищило 1,4 мільйона. При цьому найбільше летальних випадків на минулому тижні трапилося в Північній і Південній Америці.

Зниження випадків захворювання відзначено в Європі, при цьому вона залишається на другому місці після Північної і Південної Америки за кількістю інфікованих.

За тиждень в Європі було зареєстровано понад 1,57 мільйона нових випадків зараження і понад 35 тисяч летальних випадків. У Північній і Південній Америці кількість тих, що заразилися зросла більш ніж на 1,65 мільйона осіб, від хвороби померло понад 22 тисячі людей.

Поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, почалося в кінці грудня минулого року. Осередком інфекції стало китайське місто Ухань. За кілька місяців хвороба охопила понад 210 країн світу. 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»