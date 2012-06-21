У понеділок, 12 квітня, під головуванням Прем'єр–міністра Дениса Шмигаля та за участі Першої леді Олени Зеленської відбулась нарада щодо обговорення подальших кроків реалізації завдань і заходів, передбачених Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні. Були присутні представники уряду, Програми розвитку ООН в Україні, ЮНІСЕФ та громадського сектору.

Прем'єр–міністр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки ініціативі Першої леді вперше в історії незалежної України тема подолання бар’єрів для людей вийшла на найвищий державний рівень.

«Безбар’єрність як нова суспільна норма міцніше з'єднає Україну з прогресивними європейськими країнами, де принцип рівних прав та можливостей стоїть в основі усіх державницьких рішень», – наголосив Глава уряду.

Під час наради очільники міністерств представили напрацювання до Національної стратегії.

«Важливо, щоб усі напрацювання були втілені у життя, а не залишились на папері. Тому я пропоную створити Раду безбар’єрності. Основною метою її створення я бачу моніторинг та контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії», – сказала Олена Зеленська.

Прем'єр–міністр Денис Шмигаль, в свою чергу, зауважив що створення Ради безбар’єрності дасть можливість активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору.

«Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар’єрність стосується кожного. Це ознака сучасної та європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні», – наголосив Прем'єр - міністр.

Глава уряду додав, що донедавна безбар’єрність асоціювалася у багатьох людей з подоланням фізичних перешкод. Однак насправді це поняття значно ширше і стосується кожного.

«Саме для цього в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента України було розроблено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року», – відзначив Денис Шмигаль.

В рамках роботи над стратегією Міжвідомчою робочою групою визначено 6 основних напрямків з формування безбар’єрності: фізична, інформаційна, цифрова, суспільна та громадянська, освітня та економічна.

Під час наради очільнику Уряду доповіли, що проєкт Національної стратегії з безбар’єрності пройшов всі рівні обговорення, документ буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів в найближчий час.

ДОВІДКА "УК"

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року розроблена в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та на виконання Указу Президента України. Документ розроблений міжвідомчою робочою групою при Кабінеті Міністрів України, до якої увійшли 11 міністрів, народні депутати, представники Офісу Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень, громадянського суспільства та експерти.