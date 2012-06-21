Мадридський «Реал» завжди славився тим, що готовий віддавати великі гроші за зірок. В клубі не гребували переманювати навіть представників «Барселони» - як було з переходом Луїша Фігу. Португальському хавбеку це все ще не раз пригадувалося в столиці Каталонії.
Тепер «Реал» отримав не сформованого аса-футболіста, а висхідну зірку, адже Луці Йовичу всього 21 рік, йому є куди рости і прогресувати. Тому озвучена в ЗМІ сума в € 60-70 млн цілком адекватна за такий актив, особливо на тлі того, скільки віддавали за Мбаппе і Неймара, наприклад.
Минулий футбольний рік видався для сербського страйкера вельми результативним. У всіх турнірах він зміг «настріляти» 27 голів в 48 іграх. Вельми непогана скорострільність для не настільки досвідченого нападника - 0,56 голи за матч.
Інтерес «Реала» до Луки обговорювали всю весну - для іспанського гранда це була мета номер один на трансферному ринку. Йовіча хотіли придбати і «Барселона», і «Баварія», але він вирішив поставити свій підпис під шестирічним контрактом з «Реалом». Його зарплата в Мадриді буде близько 9 мільйонів фунтів.
Інформація ця неофіційна, але більшість європейських ЗМІ посилається саме на цю цифру.
Завдяки зусиллям Йовіча скромний франкфуртський «Айнтрахт» вповз в півфінал Ліги Європи, де в двоматчевому протистоянні поступився майбутньому переможцю турніру лондонському «Челсі». Лука двічі забивав «синім», але команда Мауріціо Сарри пройшла далі після серії пенальті. Пощастило.
У Бундеслізі «Айнтрахт» фінішував сьомим, але клубу не вистачило всього одного очка, щоб опинитися на п'ятій сходинці - це б давало «орлам» можливість почати свій виступ в Лізі Європи з групової стадії, а так доведеться починати з кваліфікації. І без свого топового футболіста.
«Йович - це, безумовно, велика втрата для нас. Всі знають вибухову гру Луки, його прагнення забивати в кожному матчі. Для «Айнтрахта» це дуже важлива угода і хороша в плані фінансів. Пишаємося тим, що допомогли йому зміцніти і вибрати правильний шлях», - сказав спортивний директор «Айнтрахта» Фредді Бобич прес-службі франкфуртцев.
Молодий серб допоможе додати «Реалу» в швидкості і агресії, а також вдихнути чергову футбольну молодість в Каріма Бензема. Залишилося лише дочекатися інших зоряних трансферів мадридців - головний тренер команди Зінедін Зідан розраховує за літо серйозно оновити склад. А там, може, «Реал» і повернуться на верхи футбольної орбіти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»