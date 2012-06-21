У Харкові викладач коледжу попався на хабарі. За даними Головного управління Нацполіціі в Харківській області, повідомляє STATUS QUO, зловмисник отримав хабар у сумі 4000 гривень за сприяння в захисті дипломної роботи. Викладача затримали відразу після одержання неправомірної вигоди. Речові докази вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Любителю легких грошей повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі спеціальною конфіскацією.
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про обрання викладачеві коледжу запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.