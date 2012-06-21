У селищі Степанівка Сумського району, яке нещодавно стало центром об’єднаної територіальної громади, поряд зі стадіоном відкрили майданчик зі штучним покриттям розміром 42 на 22 метри.
Відтепер місцеві любителі спорту мають змогу для повноцінних занять улюбленими видами спорту і насамперед футболом. Одразу ж після новосілля відбулися перші матчі в межах двох турнірів: серед команд юнаків 2006 року народження і молодших, а також 50 років і старших. В обох перемогу святкували господарі, яким допомогли і рідні стіни, і вболівальники. Серед юних футболістів переможцем стала команда першої Степанівської школи, а серед ветеранів — місцевий «Хлібодар».
Степанівка має давні спортивні традиції. Крім того, що тут культивують здоровий спосіб життя, селище — мала батьківщина відомих спортсменів: дворазового олімпійського чемпіона із греблі на байдарках і каное Олександра Шапаренка та колишнього гравця київського «Динамо» і збірної України з футболу Олега Гусєва.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»