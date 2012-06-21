Упродовж 2020 року Міністерство охорони здоров’я забезпечило постачання лікарських засобів на 6,5 мільярда гривень. Як повідомила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, порівняно з попередніми роками це рекордна сума. 2017-го таких закупівель здійснено на 3,1 мільярда гривень, 2018-го — на 5 мільярдів, позаторік — на 5,4 мільярда.

«Міністерство доклало всіх зусиль, аби рік пройшов плідно. Ковідна криза висвітлила реальний стан справ у медичній галузі, тож МОЗ максимально ефективно реагувало на накопичені роками проблеми», — цитує пресслужба МОЗ слова Світлани Шаталової.

Раніше заступниця міністра називала 2020 рік унікальним і щодо закупівель нових автомобілів екстреної меддопомоги. Торік у грудні вона інформувала, що протягом двох-трьох місяців 19 регіонів отримають 416 новеньких швидких, 273 з яких стандартні, 143 — реанімобілі, надактуальні в період пандемії.

Унікальність таких закупівель 2020-го, за її словами, полягає в тому, що вперше придбають швидкі з повним приводом. Така комплектація потрібна для важкодоступних місцевостей, наприклад, гірських районів, де досі використовують стару техніку ще радянської доби.

Відділ новин«Урядового кур’єра»