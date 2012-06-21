1,5 мільярда гривень допомоги безробітним, зареєстрованим у центрах зайнятості, виплачено упродовж карантину, з 12 березня. Заборгованості з виплат допомоги у зв’язку з безробіттям немає. А для фінансової підтримки малого й середнього бізнесу уряд спрямував із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 мільярда гривень на програму допомоги з часткового безробіття. З них профінансовано вже 2,5 мільярда. «Ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма з часткового безробіття, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисячі громадян. І програма «5—7—9», однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. І посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей», — цитує слова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка пресслужба відомства. Останніми урядовими ініціативами для програми допомоги з часткового безробіття додатково спрямовано 80 мільйонів гривень, а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги з безробіття — майже 1,2 мільярда.