Здається, відходять у минуле ті часи, коли жителів тих чи тих міст і сіл недбайливі господарники могли примусити «проковтнути» наслідки своєї безгосподарності, зокрема в сфері забруднення навколишнього середовища. Тепер небайдужі громадяни активно протестують проти такого ставлення до них. І не тільки протестують, а й вимагають покарання порушників закону.
У травні нинішнього року жителі Думанців Черкаського району впіймали на гарячому водія, який з машини зливав невідому речовину в лісовому масиві поблизу села. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «забруднення або псування земель», екологи взяли проби на експертизу, а жителі села вирішили провести додаткову незалежну експертизу, передавши проби до відповідної лабораторії в Києві.
І ось надійшли результати експертизи. Як повідомив сільський голова Сергій Кукушкін, висновок експертів свідчить про те, що в невідомій речовині, яку зливали з машини, виявлено завищений вміст солі. Черкаські екологи також провели свою експертизу і за її наслідками нарахували збитків, завданих громаді внаслідок засмічення земель, майже на 300 тисяч гривень.
Тепер сільські активісти чекають суду, куди подали позов на забруднювачів території. Власники фури теж вже двічі подавали позов до суду, аби зняти з неї арешт, на що одержали відмову. Селяни також у своєму зверненні до Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури та Верховної Ради України вимагають, аби посадовці вжили відповідних заходів для виявлення та покарання правопорушника. Очевидно, крапку в цій історії має поставити суд.