В кінці 80-х Марк Лоутон знайшов старовинний меч у підземній печері поруч з Бекбері і забрав його додому. Про істинну цінність своєї знахідки він дізнався лише нещодавно, відправивши меч на оцінку в аукціонний будинок, повідомляє Daily Mail.

З'ясувалося, що він належав лицареві з ордена тамплієрів (храмовників) XIII століття. Про це говорить в тому числі і форма рукояті, виконана у вигляді прямого хреста. Орієнтовна вартість меча – £ 1000-1500.

ДОВІДКА «УК»

Таємний католицький військовий орден тамплієрів був заснований у 1119 році і діяв до 1312 року, коли його розпустив папа Климент V.

Вони носили характерні білі мантії з червоним хрестом і були кваліфікованою силою під час хрестових походів.

Церемонії ініціації відбувалися в таємних місцях, у куполоподібних церквах, що нагадували Гріб Господній у Єрусалимі.

Печери Caynton, з їх романськими арками, циркулярними нефами, стовпами і щілинами для свічок, безумовно підходять для таких ритуалів.
 

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»