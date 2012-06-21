В кінці 80-х Марк Лоутон знайшов старовинний меч у підземній печері поруч з Бекбері і забрав його додому. Про істинну цінність своєї знахідки він дізнався лише нещодавно, відправивши меч на оцінку в аукціонний будинок, повідомляє Daily Mail.
З'ясувалося, що він належав лицареві з ордена тамплієрів (храмовників) XIII століття. Про це говорить в тому числі і форма рукояті, виконана у вигляді прямого хреста. Орієнтовна вартість меча – £ 1000-1500.
ДОВІДКА «УК»
Таємний католицький військовий орден тамплієрів був заснований у 1119 році і діяв до 1312 року, коли його розпустив папа Климент V.
Вони носили характерні білі мантії з червоним хрестом і були кваліфікованою силою під час хрестових походів.
Церемонії ініціації відбувалися в таємних місцях, у куполоподібних церквах, що нагадували Гріб Господній у Єрусалимі.
Печери Caynton, з їх романськими арками, циркулярними нефами, стовпами і щілинами для свічок, безумовно підходять для таких ритуалів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»