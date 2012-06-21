Згідно зі Старим Заповітом, за морем від Святої Землі колись існувало одне з найбагатших міст того часу – Фарсіс. Кажуть, місто експортувало до Ізраїлю і Фінікії велику кількість металів, зокрема золото і срібло. Дані про його точне місце розташування були загублені, тому на сотні років місто перетворилося на легенду і стало предметом інтенсивних досліджень вчених.

Однак нещодавно німецький археолог Райнер Кунео зробив несподіване відкриття, аналізуючи супутникові знімки заповідника на південному узбережжі Іспанії. Під час роботи він виявив незвичайні гігантські кільця, заховані під піщаними болотами, а всередині них прямокутні структури.

В результаті виникло кілька теорій про походження будівель. Згідно з однією з них, це міло бути загублене місто, згаданий в Біблії, повідомляє «Урядовий кур’єр» посилаючись на іноземні ЗМІ.

Вчений Джеймс Х'юстон пояснив, що, згідно з твердженнями, Фарсіс знаходився «за Геркулесовими стовпами». Під ними, швидше за все, малася на увазі Гібралтарську скелю.

«Структури на зображенні з космосу і легендарне місто збігалися по розташуванню», – додав вчений.

Однак до цієї теорії була одна проблема. Кераміка, знайдена під час розкопок, датується набагато більш пізнім періодом, ніж роки існування біблійного міста.

«Виявлення новіших фрагментів кераміки дозволяє припустити, що це місце не таке старе, як думали дослідники раніше. Але Біблія пропонує можливе пояснення цієї неточності в Книзі Ісайї», – розповів археолог.

Відповідно до Священного Писання, Фарсіс був затоплений. В ході своїх робіт археологи виявили під ландшафтом шар піску, що вказує на потужне цунамі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»