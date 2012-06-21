Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Доля Боржавських полонин, на яких одна з закордонних енергетичних компаній планує встановити понад три десятки вітряків, продовжує бути в центрі уваги захисників довкілля – громадських активістів і туристів із різних куточків України. Суперечності, що виникли довкола цього проекту, «Урядовий кур’єр» висвітлив у матеріалі «Хребет суперечокґґ» за 1 березня 2019 року.
Супротивники забудови полонин вітровими електростанціями на сайті офіційних петицій своє звернення надіслали президенту України, щоб не допустити реалізації проекту. А у суботу, 6 липня на одній із вершин полонинського хребта – горі Гимба – ревні захисники довкілля, туристи, парапланеристи влаштували акцію «Врятуй Боржаву!». Її учасники піднялися догори за допомогою витягу, який того дня працював для всіх без оплати.
Відтак треба було пройти ще понад півтора кілометра, набравши додатково 330 метрів висоти. Дехто здолав весь шлях догори на джипах і квадроциклах. Загалом набралося майже дві сотні учасників, які розгорнули велетенський банер із написом «Save Borzhava!», плакати з закликами не допустити спорудження вітрових електростанцій. Усі разом заспівали Державний гімн України.
Учасники акції «Врятуй Боржаву!» сподіваються, що влада прислухається до їхніх вимог і унікальність Боржавських полонин, як і багатство їхньої фауни та флори не буде зруйнована.
Цього разу влада відмовилася від гри «в схованки» – відреагувала блискавично. У перший же робочий день новопризначеного голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка він ініціював розпорядження, яке підписав разом із головою облради Михайлом Рівісом. Цим документом створено робочу групу, яка детально проаналізує питання будівництва вітрової електростанції на Боржавських полонинах.
– Головне завдання групи, до складу якої ввійдуть представники органів місцевого самоврядування, виконавчих органів влади, а також юристи та екологи, – провести юридичну експертизу документації на відповідність чинному законодавству і вивчити всі плюси й мінуси проекту, – зазначив Ігор Бондаренко. – Хочу підкреслити, що ми вітаємо в області будь-яких інвесторів, котрі створюють робочі місця й ведуть чесний, прозорий бізнес. Однак інвестиційні проекти ніяким чином не мають шкодити унікальній природі Закарпаття.