Після об’єднання Новоборівська громада Житомирської області змогла істотно посилити заходи для безпеки своїх жителів.
Відколи пожежну частину в селищі Нова Борова Хорошівського району Житомирської області закрили, не раз траплялося, що на момент прибуття пожежної охорони гасити вже було нічого. Адже від селища до райцентру понад 20 км. Тому жителі Нової Борової з часом добилися відновлення пожежної частини, щоправда, утримувати її довелося вже Новоборівській селищній раді. Щоб зменшити навантаження на місцевий бюджет, селищний голова Григорій Рудюк ініціював підписання договорів про співпрацю між цією частиною й довколишніми сільрадами. І коли розпочалася реформа з децентралізації, Новоборівська громада об’єдналася однією з перших фактично на основі цих договорів.
— Щомісяця наші пожежники гасять по 10—12 пожеж, — розповідає Григорій Рудюк. — Інколи бувають чергування, що хлопці буквально збиваються з ніг: виклики надходять один за одним. То копиці горять, то стайні, а то й житлові будинки. Ще бувають ДТП, прохання підрізати дерева чи навіть урятувати тварину. Минулої зими, наприклад, пожежники врятували лебедя, який примерз до льоду. Начебто дрібниця, але ж люди просили про це. А ми працюємо для людей.
Опитування громадської думки показало, що більшість жителів Новоборівської ОТГ прагнуть поліпшення безпеки життєдіяльності. Саме тому в стратегічному плані, який громада розробила за підтримки Швейцарсько-українського проекту DESPRO, зроблено наголос на посиленні громадської варти, освітленні вулиць і поліпшенні матеріально-технічної бази нашого пожежного відділення. Це ще більш актуально, бо на території громади щороку проходить байкерський фестиваль «Великий казан».
Новоборівські пожежники охоче займаються з дітьми: проводять військово-спортивну гру «Джура», інструктують щодо правил поведінки з вогнем тощо. У бригаді три машини: невеличкий УАЗ, ГАЗ із пожежною цистерною і ЗІЛ. Однак невдовзі має прибути і пожежний Mercedes чи Volkswagen. Григорій Рудюк уже домовляється про це з польськими колегами. Крім того, аксесуари вогнеборці Нової Борової мають сучасні: у їхньому гаражі новенький дизель-генератор, що дає змогу освітлювати місце пожежі вночі, поряд з ним величезні ножиці для металу, бензопила, болгарки.
— Утримання пожежної охорони, звичайно, — річ недешева, але ніхто не каже, що пожежні машини мають бути в кожній громаді, — веде далі Григорій Рудюк. — Кілька громад цілком можуть разом утримувати одне пожежне відділення. Повірте, врятоване пожежниками майно коштуватиме набагато дорожче.
Новоборівська громада навесні цього року відкрила першу в Україні поліцейську станцію у сільській місцевості, зв’язавши її через інтернет із сімома бібліотеками громади. Тож поліцейський, який чергує на станції, може у будь-який момент отримувати звернення і спільно з юристом надавати людям безоплатну правову допомогу. Кошти на реалізацію цього проекту надала Програма розвитку ООН в Україні.
— Кожна громада потребує безпечного середовища для розбудови власного добробуту. Саме тому на це питання потрібно дивитися стратегічно, — вважає експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Марина Бриль. — Новоборівська ОТГ—– один з успішних прикладів того, як громада ефективно використовує ресурси й вирішує питання безпеки своїх громадян за допомогою стратегії розвитку. Рекомендуємо кожній громаді взяти до уваги новоборівську історію успіху і врахувати її під час розробки власної стратегії.
Матеріал створено за підтримки
Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Дмитро СИНЯК
для «Урядового кур’єра»