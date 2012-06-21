Сімдесят старшокласників із усієї Черкащини цими днями одержали відзнаки «Відмінник захисту Вітчизни». Вони найкраще серед однолітків опанували військово-патріотичну підготовку. Уже за традицією це відбувалося на плацу в Навчальному центрі Держприкордонслужби України.
— За три роки відмінниками захисту Вітчизни стали понад 300 школярів, — сказав голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. — Видно, що вони дуже цінують відзнаку. Будьмо відвертими: до 2014 року цей шкільний предмет не був актуальним. Багато шкіл не мали навіть потрібного оснащення. Тому крок за кроком створюємо необхідні умови: починаючи від обладнання та завершуючи інтерактивними тирами. Усе це дуже важливо в розумінні захисту безпеки нашої країни.
Відзнаку «Відмінник захисту Вітчизни» на Черкащині вручають із 2015 року. Її дизайн розробив школяр із Городищенського району Артем Бабич.