Сімдесят старшокласників із усієї Черкащини цими днями одержали відзнаки «Відмінник захисту Вітчизни». Вони найкраще серед однолітків опанували військово-патріотичну підготовку. Уже за традицією це відбувалося на плацу в Навчальному центрі Держприкордонслужби України.

— За три роки відмінниками захисту Вітчизни стали понад 300 школярів, — сказав голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. — Видно, що вони дуже цінують відзнаку. Будьмо відвертими: до 2014 року цей шкільний предмет не був актуальним. Багато шкіл не мали навіть потрібного оснащення. Тому крок за кроком створюємо необхідні умови: починаючи від обладнання та завершуючи інтерактивними тирами. Усе це дуже важливо в розумінні захисту безпеки нашої країни.

Відзнаку «Відмінник захисту Вітчизни» на Черкащині вручають із 2015 року. Її дизайн розробив школяр із Городищенського району Артем Бабич.

Школярі відмінно засвоїли уроки мужності та патріотизму. Фото з сайту ck-oda.gov.ua