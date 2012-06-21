У Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі визнали захоплених Росією українських моряків військовополоненими. Про це йдеться в ухваленій резолюції, опублікованій на сайті асамблеї. В документі зазначено, що Парламентська асамблея ОБСЄ знову заявляє про свою повну повагу до суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її визнаних на міжнародному рівні кордонах, які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь і морські райони. Парламентська асамблея рекомендує чинному голові ОБСЄ, інституціям ОБСЄ та державам-учасникам використати всі наявні інструменти для забезпечення невідкладного і беззастережного звільнення українських військовополонених, яких утримує Росія в ув’язненні, а також захоплених суден. Асамблея настійно закликає РФ надавати українським військовополоненим, доки їх не звільнять, необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права.
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