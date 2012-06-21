Днями закарпатські лісівники повернулися з ділової поїздки до Туреччини, де навчалися в колег захищати лісові угіддя від пожеж. Двоє працівників Богданського лісництва, що входить до держпідприємства «Рахівське лісове дослідне господарство», лісничий Микола Грапинюк та провідний інженер лісового господарства Михайло Лофердюк цікавилися, як діє комплексна система протипожежного захисту лісів, як реагують на надзвичайні події лісогосподарські служби Туреччини. У цій країні більшість лісових масивів перебуває у державній власності, і в цьому схожість її умов до українських. І охорона та відновлення лісів там також перебувають під опікою держави.
Туреччина має великі досягнення в захисті лісів від пожеж: тут вони трапляються рідко. І це попри те що її лісові масиви перебувають в умовах високого температурного режиму та постійних вітрів.
Запорука надійного захисту лісів — проведення тренінгів, семінарів і навчань, які моделюють різні форми надзвичайних ситуацій. Охоронці лісів мають надійну фінансову підтримку від Турецької держави, а на службу їм поставлені найсучасніші технічні засоби, зокрема авіація. Чимало дає і досвід боротьби з пожежами, який лісівники переймають від колег з інших країн.
Про це закарпатцям під час їхньої ознайомчої поїздки розповідав регіональний менеджер лісового господарства регіону Анталія Ведат Дікічі.
Закарпатські лісівники вважають великим позитивом у роботі турецьких колег те, що вони вміють діяти в екстремальних ситуаціях, приймаючи рішення, що ґрунтуються на прогнозуванні і всебічному аналізі критичних ситуацій, які виникають. Для цього обирають стратегію захисту лісів з розробленням кількох можливих варіантів перебігу подій. Це дає змогу уникати поширення лісових пожеж і зменшувати масштаби ймовірної шкоди.