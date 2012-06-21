Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У закарпатському місті Берегове вже встановили новорічну ялинку, яка, ймовірно, є першою в Україні. Справа в тому, що в цьому місті живуть багато римо-католиків і вірян-реформатів. Відтак і Святий Миколай, і Різдво приходять у місто двома тижнями раніше, ніж до православних і греко-католиків.

Цікаво, що впродовж кількох останніх років берегівці не привозять новорічну красуню з гір, а дарують місту вирощену безпосередньо на місці.

Цього разу святкове дерево завдовжки 10-метрів подарувала жителька міста Людмила Сенчук. Через кілька днів ялинку прикрасять, а відтак вона стане центром різдвяних і новорічних розваг.