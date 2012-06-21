Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Працівники кількох лісогосподарських державних підприємств Закарпатської області — Берегівського, Свалявського, Мукачівського та Ужгородського — передали своїм колегам на Луганщині понад 1000 саджанців лісових культур для відновлення угідь, потерпілих від пожеж.
У подарунку, надісланому на адресу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства — найбільше саджанців дубів, ясенів, гінкго білоба, горіха грецького, чорного, горіха зібольда та хурми кавказької. Всі вони вирощені у лісових розсадниках на Закарпатті. Їх привезли й передали тамтешнім лісівникам з рук у руки волонтери громадської організації «Армада Карпат».
Породи дерев добирали з таким розрахунком, щоб вони краще прижилися в умовах іншої області. Перед цим, як повідомив голова організації Роман Мегела, свій подарунок луганцям зробили працівники лісових державних господарств Львівської області. Вони передали колегам-луганцям сіянці сосни.
Як повідомив начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Головченко, на вигорілих площах уже висаджено понад 6 гектарів лісу, а також здійснено доповнення лісовими культурами масиви на 31 гектарі.
На відновлення знищених у пожежах лісів необхідно буде щонайменше десять років. Тож будь-яку допомогу, що надходить лісівникам Луганщини, вони приймають із вдячністю.