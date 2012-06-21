Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Працівники кількох лісогосподарських державних підприємств Закарпатської області — Берегівського, Свалявського, Мукачівського та Ужгородського — передали своїм колегам на Луганщині понад 1000 саджанців лісових культур для відновлення угідь, потерпілих від пожеж.

Члени громадської організації «Армада Карпат» висаджують молоді дерева. Фото з сайту https://beregovolh.com.ua/

У подарунку, надісланому на адресу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства — найбільше саджанців дубів, ясенів, гінкго білоба, горіха грецького, чорного, горіха зібольда та хурми кавказької. Всі вони вирощені у лісових розсадниках на Закарпатті. Їх привезли й передали тамтешнім лісівникам з рук у руки волонтери громадської організації «Армада Карпат».

Породи дерев добирали з таким розрахунком, щоб вони краще прижилися в умовах іншої області. Перед цим, як повідомив голова організації Роман Мегела, свій подарунок луганцям зробили працівники лісових державних господарств Львівської області. Вони передали колегам-луганцям сіянці сосни.

Як повідомив начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Головченко, на вигорілих площах уже висаджено понад 6 гектарів лісу, а також здійснено доповнення лісовими культурами масиви на 31 гектарі.

На відновлення знищених у пожежах лісів необхідно буде щонайменше десять років. Тож будь-яку допомогу, що надходить лісівникам Луганщини, вони приймають із вдячністю.