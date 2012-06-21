З лютого, тобто з набранням чинності закону, яким передбачено покарання за несплату аліментів, на користь дітей стягнуто 1,8 мільярда гривень аліментів. «Майже половину цієї суми було стягнено завдяки застосуванню норм і обмежень, передбачених законом. І це найкраща демонстрація його дієвості. Адже ми від самого початку були націлені на конкретний результат — забезпечити дітей гідним і щасливим дитинством та примусити батьків підтримувати, зокрема й фінансово, своїх нащадків», — поінформувала суспільство заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.
Завдяки нововведенням майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів було обмежено у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання.
Складено 18 849 протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності, суди винесли 1088 постанов про накладення на боржників стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Кошти за оплату таких робіт спрямовують на ліквідацію заборгованості з аліментів, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Майже 10 тисяч боржників оголошено в розшук. Відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди внесено прізвища близько 180 тисяч таких людей.
«Результатом усіх цих кроків стало повернення з початку року 500 тисячам українських дітей 1,8 мільярда гривень аліментів. Це на 70% більше, ніж за такий самий період 2017 року. Наші діти відчули реальну підтримку від держави», — звітує фахівець про виконання закону.
28 тисяч сімей досягли згоди щодо сплати аліментів і відкликали виконавчі документи у зв’язку з відсутністю претензій до боржника. Крім цього, стосовно 33 тисяч дітей погашено заборгованість з аліментів у повному обсязі.
Заступник міністра також нагадала, що другий пакет законодавчих новацій у межах ініціативи #ЧужихДітейНеБуває спрямовано на посилення санкцій для батьків (як чоловіків, так і жінок), які не сплачують аліменти, й розвиток інституту відповідального батьківства.