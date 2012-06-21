Верховна Рада України прийняла законопроект № 8236-1 щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та ведення фермерського господарства. Цей законопроект було розроблено Офісом підтримки реформ при Мінагрополітики із залученням широкого кола експертів із земельного права і подано в парламент Кабінетом Міністрів України.
Нагальну потребу прийняття цього закону ми вже пояснювали на наших шпальтах (див. «УК» №71 за 13 квітня ц.р.). І дуже тішить, що парламентарі цього разу зреагували без зайвих зволікань.
Річ у тім, що у законодавстві України донедавна залишалося право постійного користування землею. За часів СРСР воно було єдиною формою землекористування для сільгоспвиробників, а тепер стало гальмом подальшого розвитку земельних відносин. Адже землі для ведення фермерських господарств передавалися в 1990-х роках на правах довічного успадковуваного володіння та постійного користування. Однак внаслідок внесення змін до законодавства стало неможливо оформити ці ділянки у власність та передати у спадщину, що створило юридичні проблеми для великої кількості фермерських господарств.
Прийняття законопроекту № 8236-1 сприятиме сталому розвитку фермерства в Україні, зазначили на засіданні Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України за участі заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Адже новий закон забезпечує реалізацію конституційного права громадян на землю шляхом – надає їм можливості переоформити права довічного успадковуваного володіння землею та права постійного користування землею громадянами, які ведуть фермерське господарство, на право власності.
«Мінагрополітики разом з Асоціацією фермерів України підтримує прийняття урядового законопроекту, який сприятиме розвитку фермерських господарств, підвищенню зайнятості населення та дасть позитивний поштовх для розвитку сільського господарства. Крім того цим законопроектом передбачаються додаткові преференції для малого бізнесу», – зазначив Віктор Шеремета.