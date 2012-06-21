Американські океанологи виявили на дні Мексиканської затоки залишки затонулого корабля, який вирушив у плавання, імовірно, в середині XIX століття. Про це повідомило на своєму сайті Національне управління США з дослідження океанів і атмосфери (NOAA).
Затонулий корабель знайшли 16 травня приблизно в 250 км від берега на глибині близько 500 метрів під час перевірки фахівцями NOAA нового дистанційно керованого апарату для вивчення морського дна. Незважаючи на те, що з моменту відкриття пройшло вже два тижні, офіційно про нього було оголошено лише 30 травня.
За даними NOAA, мова йде про 37-метрове дерев'яне судно, нижня частина якого, нижче ватерлінії, оббита міддю. За рахунок цього вона добре збереглася, і на остові можна навіть розгледіти цифри 2109, значення яких, однак, встановити не вдалося. Фахівці відзначають, що судно, можливо, затонуло через пожежу на борту – про це свідчать відсутні щогли і елементи такелажу, а також кілька обвуглених фрагментів остову.
При цьому ні приналежність корабля, ні приблизну дату його краху, експерти NOAA поки назвати не можуть.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»