Унікальну золоту маску знайшли у знаменитих ямах Саньсіндуй серед безлічі інших знахідок. Зокрема китайські археологи виявили там золото в тонких аркушах, що більше схоже на фольгу, маски з бронзи, вироби з слонячих бивнів, і обожнюваний китайцями нефрит. Всього знайдено понад 500 артефактів, повідомляє «Сіньхуа».

Найбільше фахівців зацікавив найбільший шматок золотої маски. Його ширина становить понад 20 сантиметрів, а висота майже 30 сантиметрів. Вага осколка майже 300 грам. Хімічний аналіз показав, що фрагмент складається з золота майже на 85 відсотків. Отже, ціла маска могла важити майже 500 грам.

Крім унікальної маски, вчені виявили залишки шовку, якому майже три тисячі років. Наразі це стало найдавнішим свідченням використання шовку в китайській культурі Саньсіндуй.

Варто відзначити, що всі ці артефакти були виявлені в ритуальних ямах в околицях древнього міста Саньсіндуй на березі річки Янцзи в районі Ченду. Перша знахідка в цій місцевості відноситься до 1929 року, коли селянин виявив скарб з нефритовими виробами під час риття колодязя.

З тих пір вчені відкрили тут цілу мережу ям, в яких знаходять безліч рідкісних артефактів періоду неоліту і бронзового століття. Це не тільки коштовності, але і ритуальні предмети з глини, слонячих бивнів, різних металів і каменів. У різний час тут вдалося виявити статуї людей в повний зріст і жезли з людськими головами. Велика частина знахідок була спеціально зламана або зіпсована ще в давнину. Можливо, це були ритуальні підношення богам.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»