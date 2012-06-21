Кілька десятків харків’ян – волонтери, активісти, підлітки і їхні батьки провели квест «Намалюй життя». Основна мета акції, про яку розповіло АТН, – привернення уваги до так званої «епідемії наркоманії», яка поширилася серед школярів і студентів.
В ігровій формі учасники акції відшукували на будівлях Харкова написи з рекламою наркотиків та замальовували її. Відшукати такі, кажуть городяни, в Харкові – не складно, вони є майже в кожному дворі, отож небезпечні речовини стають максимально доступними.
За словами глави асоціації багатодітних сімей Юлії Ібрагімової, підлітки, читаючи такі написи на стінах будинків, швидко потрапляють у пастку і з першого разу втягуються в дуже-дуже погану гру, яка насправді позбавляє їх у подальшому нормального існування і життя.
Харків’янка Наталя Лебідь також переконана, що необхідно вживати більш жорсткі методи в боротьбі з наркобізнесом, адже до Харкова психотропні речовини потрапляють величезними партіями і розповсюджувачі знову і знову вигадують нові способи уникнути відповідальності. Хімічний склад так званих «Спайс» змінюється настільки часто, що в багатьох випадках при вилученні їх у дилера неможливо ідентифікувати речовину як наркотичну, оскільки вона не внесена в офіційну таблицю. Але ці синтетичні речовини викликають швидке звикання вже після першого вживання і часто призводять до летального результату.
Подібні акції, говорять організатори, проведуть у всіх районах міста. Але підкреслюють, що це лише крок у боротьбі з поширенням наркотиків серед молоді. Впевнені – чиновникам потрібно впроваджувати більше програм по боротьбі з наркоманією, а правоохоронцям – активніше шукати організаторів наркомереж.