Звичний нам вигляд доставки товарів все більше йде в бік використання безпілотної техніки замість людей-кур'єрів. А недавно великий американський ритейлер Kroger спільно з компанією Nuro намірилися змінити і доставку продуктів харчування. Новий сервіс вже розпочав свою роботу.
Кілька слів про учасників проекту. Kroger– це одна з найбільших американських мереж супермаркетів, заснована в 1883 році. За обсягом обороту Kroger поступається лише широко відомій мережі Wal-Mart. Nuro – це стартап, який збирається використовувати невеликий роботизований фургон для доставки товарів. Причому, спочатку спеціалізуватися саме на доставці продуктів в Nuro не збиралися, плануючи бути багатопрофільною компанією. Сам фургон Nuro має кабіну з лобовим склом і кілька відсіків для продуктів. На даху розташовані лідар, сенсори і камери для орієнтації в просторі.