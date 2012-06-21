Проблема пов’язана з припиненням діяльності з 15 червня єдиного в Україні виробника рідкого хлору АТ «Дніпроазот» та ТОВ «Агрогазсервіс». Але ситуацію із забезпеченням реагентами треба вирішувати негайно, адже від сталої роботи тільки Попаснянського районного водоканалу залежить забезпечення питною водою близько 80 тисяч осіб на території підконтрольній українській владі та 1 мільйону осіб на тимчасово окупованій території. Тож засідання обласної регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було присвячено питанню як зарадити тому, аби перебоїв з питної водою не було.
«Перед Луганщиною, як і перед усією країною, постав ще один виклик – знайти альтернативне рішення проблеми та утримати під контролем санітарно-епідеміологічну ситуацію у регіоні», – підкреслив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
За результатами обговорення проблеми, він доручив фахівцям терміново визначити альтернативні джерела постачання реагентів для знезараження води, а на період до відновлення сталого забезпечення підприємств питного водопостачання такими реагентами узгодити графіки та забезпечити підвіз питної води до населення та соціальних об’єктів міст Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ та Попаснянського району.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»