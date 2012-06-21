У Маріуполі почав працювати муніципальний сайт-довідник «Маріуполь туристичний», створений у межах одного з проектів міні-грантів та реалізований у відділі туризму і промоції міської ради. Запропонований єдиний інформаційний у цій сфері ресурс надає доступну і повну інформацію про туристичні можливості Маріуполя і всього Приазов’я.
На сайті є інформація про популярні туристські маршрути, історичні та пам’ятні місця приморського міста, а також пізнавальні блоги істориків і краєзнавців, фоторепортажі, дані про тутешні готелі, заклади харчування, відпочинку тощо. Зокрема у розділі «Путівник» гості Маріуполя зможуть дізнатися про прадавні традиції, культуру, музеї, пам’ятники, храми та святі місця, пляжний і дитячий відпочинок, риболовлю, гастрономічний туризм, розваги та активний відпочинок у Маріуполі. «Цей ресурс насамперед покаже кожному місто Марії з різних ракурсів, оскільки Маріуполь — місто вражень і змін», — переконані автори проекту. До речі, маріупольцям пропонують періодично поповнювати інформацію для туристів власними розповідями про цікаві місця Приазов’я, відвідавши які гості захочуть повернутися сюди ще не раз.