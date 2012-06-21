Перші 15 юнаків і дві дівчини отримали сертифікати Інституту Конфуція Національного лінгвістичного університету України про успішне закінчення першого класу китайської мови. Курси дистанційного навчання було організовано з використанням сучасних інформаційних технологій у міському клубі східних бойових та оздоровчих систем.
«Працюючи з викладачем з Китаю, наші діти освоювали тональність мови, послідовність написання ієрогліфів, особливості побудови речень, вчили китайські слова і навіть вірші. Усіх перевели до другого класу. А п’ять старших учнів навіть отримали запрошення від Інституту Конфуція у двотижневу навчальну поїздку до Китайської Народної Республіки», — розповідає керівник дитячо-юнацького розмовного центру китайської мови Сєвєродонецького клубу східних бойових та оздоровчих систем Андрій Сербін.
За його словами, нові групи першого класу дистанційного навчання Інституту Конфуція для тих, хто зацікавився цією темою, почнуть роботу в Сєвєродонецьку з початком нового навчального року.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»