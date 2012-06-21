99,6 мільярда гривень на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено цьогоріч у держбюджеті. Це на 18,7 мільярда більше, ніж торік. За ці кошти здійснюватимуть оплату праці понад 400 тисяч учителів, запевняє заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

«Держава виконує взяті на себе зобов’язання з утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти відповідно до законодавчо встановлених стандартів. І попри виклики, пов’язані з необхідністю реагувати на пандемію, ми стабільно продовжуємо підвищувати оплату праці вчителів. Тому передбачені у державному бюджеті на 2021 рік кошти дадуть органам місцевого самоврядування змогу підвищити заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в середньому на 25,5%», –– цитує пресслужба відомства слова посадовця.

Загалом у держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 мільярда гривень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що на 29,3 мільярда перевищує торішні видатки.