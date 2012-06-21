Те, що Apple є зразком для наслідування у багатьох провідних виробників смартфонів, давно не секрет. Днями засновник Huawei відкрито зізнався в тому, що його надихає підхід компанії Apple до захисту приватних даних користувачів. Huawei бере з Apple приклад і обіцяє, що ніколи не видасть китайському уряду дані про своїх користувачів.
Міркування Жень Чженфея (Ren Zhengfei) наводить CNBC. Він пояснив, що Apple для нього є зразком для наслідування в тому, як американський виробник смартфонів ставиться до захисту конфіденційної інформації своїх користувачів. Бездоганна репутація компанії Apple в цьому питанні відома вже давно, і Huawei хоче наслідувати її.
Журналісти запитали Чженфея, чи надасть коли-небудь китайська компанія дані користувачів владі. Засновник Huawei відповів негативно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»