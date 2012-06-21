Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаївському Палаці творчості молоді відбувся відкритий вокальний конкурс «Голос націй». В цьому році конкурс був присвячений пісням країн Європейського союзу та проходив при підтримці Представництва Євросоюзу в Україні. Талановиті діти, представники різних національностей виконували пісенні композиції Великобританії, Іспанії, Польщі, Австрії та інших країн Європейського Союзу. Окрім професійного журі, творчість юних виконавців оцінювало й молодіжне. Водночас зі святом пісні відбулися виступи хореографічних колективів «Тур де форс», «Едельвейс» та «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю «Сувенір». Також пройшов конкурс караоке для глядачів-знавців українських пісень. Організатором заходу виступив міський молодіжний Євроклуб «Діалог», який займається вивченням історії, культури та традицій країн Європейського Союзу, організовує зустрічі з цікавими людьми та представниками національних товариств нашої області в форматі «Гість клубу», проводить конкурси та фестивалі. В цьому році в конкурсі «Голос націй» Гран-прі отримала Донченко Вероніка, а перше місце посіла Трошкальова Ольга, яка стала кращою на думку молодіжного журі. Всі учасники конкурсу удостоїлися Дипломів конкурсу «Голос націй 2019» і цінних подарунків.